Sigue sin presupuesto la atención psicológica en escuelas

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San Luis Potosí, SLP.- La propuesta para establecer espacios de atención psicológica dirigidos a estudiantes de sexto grado de primaria, secundaria y preparatoria continúa sin concretarse y no cuenta con presupuesto autorizado, informó el diputado local Crisógono Pérez López.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado sostuvo que los problemas de salud mental entre estudiantes requieren la intervención de especialistas, mientras que los docentes pueden participar en la detección y canalización de posibles casos.

De acuerdo con el legislador, la instalación de un aula o espacio de atención psicológica ha sido planteada por profesores; sin embargo, reconoció que todavía no existen los recursos necesarios para implementar la propuesta.

Pérez López no precisó cuánto dinero se requeriría, qué autoridad tendría que asignarlo, cuántos planteles podrían incorporarse ni cuándo podría ponerse en marcha el proyecto.

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El diputado señaló que algunos estudiantes de secundaria enfrentan situaciones relacionadas con cambios hormonales y psicosociales, así como problemas familiares o experiencias provenientes de etapas anteriores de su vida.

Aclaró que no puede generalizarse esta condición a toda la población estudiantil y sostuvo que los posibles factores deben revisarse de manera individual.

"Los niños de secundaria, no todos, no podemos generalizar, tienen problemas que traen desde la casa, que traen desde la niñez, y están enfrentando situaciones de sus cambios hormonales, sus cambios psicosociales, lo que ocasiona que tengan la necesidad de apoyo psicológico", declaró.

Las posibles causas mencionadas corresponden a la valoración del legislador, pues en la información proporcionada no se incluyeron diagnósticos, estadísticas, estudios especializados ni registros sobre la incidencia de problemas de salud mental entre estudiantes potosinos.

Pérez López añadió que los profesores realizan tareas de orientación y acompañamiento cuando detectan cambios de comportamiento entre sus alumnos, aunque insistió en que los casos que requieren atención psicológica deben ser tratados por especialistas.

"Los profesores hacen un esfuerzo muy grande por guiarlos, por tranquilizarlos", manifestó.

El legislador reconoció que no sería viable contar inmediatamente con estos espacios en cada escuela primaria o secundaria. Mientras se define el futuro de la propuesta, dijo, los docentes se preparan para orientar a los alumnos durante su proceso educativo.