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Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno

La comisión aprobó la reforma que permitiría a la Sedeco promover productos potosinos bajo una denominación homologada con autorización del IMPI

Por Pulso Online

Septiembre 04, 2026 03:22 p.m.
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Avanza distintivo "Hecho en San Luis Potosí"; falta aval del Pleno
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      San Luis Potosí, SLP.- La Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado aprobó el dictamen para dar sustento legal al distintivo institucional "Hecho en San Luis Potosí México", también denominado "Made in San Luis Potosí México".

      La propuesta todavía deberá ser discutida y votada por el Pleno del Poder Legislativo antes de convertirse en una reforma vigente.

      El dictamen plantea modificar el segundo párrafo del artículo 58 de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí.

      De aprobarse, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) podría impulsar el distintivo como un instrumento institucional para promocionar productos elaborados en territorio potosino.

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      El diputado Luis Emilio Rosas Montiel, presidente de la comisión legislativa y promovente de la iniciativa, explicó que la modificación busca homologar la denominación contenida en la legislación estatal con la autorización otorgada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

      Según el legislador, dicha autorización fue gestionada a solicitud del titular de la Sedeco.

      Rosas Montiel sostuvo que la adecuación daría certeza jurídica al uso del distintivo y permitiría emplearlo para visibilizar el valor agregado de los productos locales y promover las cadenas productivas.

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      El diputado señaló que la identificación no competiría con marcas registradas ni concedería un derecho comercial exclusivo. Su función, dijo, sería servir como una plataforma institucional de promoción dentro del marco jurídico vigente.

      El proyecto también contempla que el distintivo pueda obtener registro y protección conforme a la legislación federal aplicable.

      Los posibles efectos sobre la competitividad, las ventas o la presencia de productos potosinos todavía no pueden determinarse. El comunicado legislativo no especifica los requisitos que deberán cumplir los productores para utilizar el distintivo, el presupuesto para promoverlo ni los mecanismos con los que la Sedeco administraría su uso.

      El dictamen será remitido al Pleno del Congreso del Estado para su votación.

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