logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Acceso Norte padece zanjas y baches peligrosos

Los hoyos se ubican a pocos metros del puente que conecta con los carriles centrales

Por Flor Martínez

Octubre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Acceso Norte padece zanjas y baches peligrosos

Peligrosos baches y encharcamientos derivados de las recientes precipitaciones se registran en un tramo de la avenida Acceso Norte, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez.

Los hoyos se ubican a pocos metros del puente que conecta con los carriles centrales hacia el distribuidor vial Benito Juárez, representando un riesgo para los automovilistas que circulan por esta vía.

En la zona, desde hace varias semanas, el organismo Interapas realiza trabajos de sustitución de líneas de drenaje, lo que ha dejado una zanja abierta y trabajadores laborando en el sitio. Estas labores también mantienen parcialmente cerrado la mitad del carril lateral, donde se observan más hoyos en el pavimento por donde circulan automovilistas que buscan incorporarse hacia la lateral de la carretera a Matehuala una vialidad con gran circulación vial. 

Aunque las lluvias recientes han sido ligeras, en dos calles que cruzan la avenida en mención donde se localizan mueblerías y otros comercios, el agua pluvial alcanza las banquetas, dificultando también el paso de peatones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hace algunas semanas, el Ayuntamiento de Soledad inició  la construcción de un colector pluvial en este sector, con el objetivo de reducir los efectos de las lluvias que afectan a esta avenida principal, por lo que habitantes de esta zona esperan y pronto los trabajos culminen y con ello las afectaciones en este punto. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real
Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real

Valladares reafirma su compromiso por una igualdad real

SLP

Redacción

El diputado recordó el legado de las potosinas que abrieron las puertas de la democracia en 1923

Daikin expande operaciones con millonaria inversión
Daikin expande operaciones con millonaria inversión

Daikin expande operaciones con millonaria inversión

SLP

Redacción

El gobernador R. Gallardo encabezó la inauguración de la nueva planta

Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil
Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil

Sin judicializar, carpetas por abuso sexual infantil

SLP

Ana Paula Vázquez

Casos se han incrementado “exponencialmente” en el país: Del Río

Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad
Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad

Trabajan para atender violencia contra mujeres de la tercera edad

SLP

Rolando Morales