Acero de obra pública deberá ser potosino

El Congreso del Estado aprobará este jueves un punto de acuerdo para pedir al Gobierno del Estado y a las 59 alcaldías que en la obra pública que realicen en lo sucesivo utilicen el acero fabricado en San Luis Potosí.

La medida permitiría sostener las fuentes de empleo de los trabajadores del estado y ayudaría a contener el efecto de los aranceles de 50% que el gobierno de Donald Trump aplicó al producto.

El punto de acuerdo va dirigido a todos los proyectos de infraestructura que realicen las alcaldías o el gobierno del estado y en los que involucren el uso del acero, de manera que no sea importado, sino que se privilegie la adquisición de acero fundido en México y en particular en San Luis Potosí.

La iniciativa precisa en su exposición de motivos, que en San Luis Potosí operan algunas de las acereras más grandes de México y una de ellas se llama Grupo Acerero, a la que se agrega por ejemplo Aceros San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que todas las industrias instaladas en China están subsidiadas por el gobierno, pero no hay manera de competir porque el gobierno de aquel país es dueño formal de los medios de producción y esa es una competencia desleal para el intercambio comercial con México.