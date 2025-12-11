logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Fotogalería

Venezolanos en Argentina se unen para ver entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Acero de obra pública deberá ser potosino

La medida busca fortalecer el empleo y contrarrestar aranceles al acero.

Por Martín Rodríguez

Diciembre 11, 2025 03:00 a.m.
A
Acero de obra pública deberá ser potosino

El Congreso del Estado aprobará este jueves un punto de acuerdo para pedir al Gobierno del Estado y a las 59 alcaldías que en la obra pública que realicen en lo sucesivo utilicen el acero fabricado en San Luis Potosí.

La medida permitiría sostener las fuentes de empleo de los trabajadores del estado y ayudaría a contener el efecto de los aranceles de 50% que el gobierno de Donald Trump aplicó al producto.

El punto de acuerdo va dirigido a todos los proyectos de infraestructura que realicen las alcaldías o el gobierno del estado y en los que involucren el uso del acero, de manera que no sea importado, sino que se privilegie la adquisición de acero fundido en México y en particular en San Luis Potosí.

La iniciativa precisa en su exposición de motivos, que en San Luis Potosí operan algunas de las acereras más grandes de México y una de ellas se llama Grupo Acerero, a la que se agrega por ejemplo Aceros San Luis.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Aseguró que todas las industrias instaladas en China están subsidiadas por el gobierno, pero no hay manera de competir porque el gobierno de aquel país es dueño formal de los medios de producción y esa es una competencia desleal para el intercambio comercial con México.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad
    Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

    Alcalde de Soledad participa en Asamblea Nacional de Seguridad

    SLP

    Redacción

    uan Manuel Navarro representó a SLP en la revisión del nuevo marco normativo

    Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital
    Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

    Aprueban tres nuevos hermanamientos para San Luis Capital

    SLP

    Pulso Online

    Rector de la UASLP destaca oportunidades para la comunidad universitaria con estos convenios

    Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela
    Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

    Trump incauta buque petrolero frente a Venezuela

    SLP

    AP

    Acciones de EEUU en la región generan controversia y escrutinio en el Congreso

    Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP
    Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

    Caravana del Migrante será gratuita y con acompañamiento hasta SLP

    SLP

    Redacción

    El 18 de diciembre partirá la caravana, con vigilancia y asesoría durante todo el recorrido.