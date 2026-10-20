Achacan a inflación alza en presupuesto
Además de compromisos laborales, entre ellos 11 laudos: Gámez Macías
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El incremento al presupuesto del Congreso del Estado para el próximo ejercicio fiscal responde al ajuste inflacionario y a compromisos laborales y administrativos, entre ellos 11 laudos, informó Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la Mesa Directiva.
Cuestionado sobre la posibilidad de generar ahorros mediante una reducción en la contratación de asesores, el legislador señaló que revisará el tema, aunque advirtió que cualquier medida deberá
respetar los derechos laborales adquiridos para evitar nuevas controversias.
Gámez Macías evitó calificar como excesivo el aumento presupuestal y sostuvo que éste responde a las necesidades identificadas por el área financiera del Poder Legislativo.
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En otro tema, defendió la comparecencia del secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, como parte de la glosa del Quinto Informe de Gobierno, al considerar que hubo disposición de los legisladores para formular preguntas e interactuar con el funcionario.
Ante los señalamientos sobre una posible falta de autocrítica o de contenido en la exposición, el presidente de la Mesa Directiva sostuvo que la reunión fue importante y permitió validar los argumentos presentados por el secretario.
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