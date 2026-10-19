Baja población en condición de pobreza en SLP: Inegi

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Aunque entre el 2022 y el 2024, la población de San Luis Potosí en situación de pobreza decreció un 14 por ciento, se incrementaron porcentajes de dos subindicadores: acceso a la seguridad social y carencias sociales.

De acuerdo con el reporte de Pobreza Multidimensional (PM) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el primer año completo de gobierno gallardista, se totalizó un millón 020 mil 400 potosinos en condición de pobreza.

Para el 2024 el contexto de rezago social mejoró, pues el acumulado fue de 874 mil 800 personas pobres, equivalente a 145 mil 600 residentes que salieron de esa situación, es decir, un decremento del 14 por ciento.

En contraste, la población vulnerable por carencias sociales en el 2022 era de 817 mil 300 habitantes, pero esa cifra se disparó a 976 mil 700 personas en el 2024, es decir, un aumento de 159 mil 400 personas, equivalente a un incremento del 19 por ciento.

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A su vez, la carencia por acceso a la seguridad social sufrió el mismo efecto negativo, dado que, en el 2022 la estadística estableció un millón 384 mil 600 habitantes sin este servicio, dato que llegó a un millón 474 mil 300 en el 2024.

Por ende, 125 mil 700 residentes potosinos quedaron sin esta garantía, equivalente a un aumento del 9 por ciento.

Al respecto, María del Rosario Martínez Galarza, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), reportó que, en dicho período se disminuyó en 100 mil beneficiarios la situación de pobreza.

Previo a comparecer ante la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, expuso que, mediante diferentes programas sociales como las tortillerías subsidiadas a bajo costo, la población en situación vulnerable mejora frente al rezago social.

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"Hoy el gobernador hay destinado gran parte de la infraestructura social en atender temas importantes, relacionados con los servicios básicos en aquellas comunidades donde antes los gobiernos no llegaban", remató.