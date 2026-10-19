Alertan en la UASLP por microplásticos en tejidos humanos

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Aún no se ha desarrollado una técnica universal y estandarizada que permita determinar con precisión la cantidad de microplásticos presentes en los tejidos humanos.

Por ello, resulta fundamental continuar con las investigaciones científicas que permitan comprender esta problemática y desarrollar métodos para detectarlos y evaluar sus efectos en el organismo, señaló la especialista Guadalupe Donjuán Loredo.

La doctora impartió la conferencia "De la exposición ambiental a la enfermedad sistémica: Nanoplásticos en la salud cardiometabólica", como parte del 4.º Congreso Nacional de Nanotecnología y Energías Renovables, organizado por la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología (CIACYT) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

La catedrática e investigadora del Departamento de Fisiología y Biofísica de la Facultad de Medicina de la UASLP explicó que los microplásticos son fragmentos de menos de cinco milímetros que pueden generar alteraciones en el organismo, con posibles efectos de mayor impacto en personas que padecen enfermedades sistémicas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Las partículas micro y nanoplásticas pueden ingresar al cuerpo por tres vías principales: la ingesta de alimentos contaminados, la inhalación de partículas suspendidas en el ambiente y el contacto dérmico con productos de uso cotidiano, como ropa, calzado y cosméticos.

La especialista también señaló la transferencia materno-fetal durante el embarazo como una posible vía de exposición.

LEA TAMBIÉN Los microplásticos en sangre incrementan el riesgo cardiovascular Fumadores y personas expuestas a contaminación presentan más microplásticos en sangre, según estudio.

Debido a su reducido tamaño, estas partículas pueden atravesar barreras biológicas y llegar al torrente sanguíneo, lo que les permite alcanzar distintos tejidos y órganos.

Una vez en el organismo, pueden provocar alteraciones como estrés oxidativo e inflamación, además de interactuar con las células y afectar diversos procesos biológicos.