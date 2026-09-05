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Activo el Operativo Chatarra en Pozos

Por Samuel Moreno

Septiembre 05, 2026 03:00 a.m.
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Activo el Operativo Chatarra en Pozos
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      Hasta 10 objetos colocados para apartar espacios de estacionamiento son retirados diariamente de la vía pública en Villa de Pozos, como parte del Operativo Chatarra implementado por la Dirección de Vialidad, debido a que esta práctica persiste en distintos puntos del municipio.

      El director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, señaló que el operativo se mantiene de manera permanente para retirar objetos mostrencos colocados frente a viviendas y comercios con los que particulares intentan reservar lugares de estacionamiento. Indicó que la problemática no se concentra en un solo sector de la demarcación.

      No obstante, la zona de Ciudad 2000 registra una mayor incidencia, por lo que en este punto se han reforzado las acciones de la Dirección de Vialidad para liberar los espacios ocupados indebidamente y mantener despejadas las calles.

      Los objetos retirados forman parte de una práctica que, además de limitar el uso de los espacios públicos, puede afectar la circulación en calles y avenidas.

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          De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de Villa de Pozos, está prohibido colocar objetos en la vía pública para apartar lugares de estacionamiento.

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