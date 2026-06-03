Acusa RGC al Interapas como principal responsable del desabasto de agua

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La falta de agua que desde hace meses enfrentan habitantes de la zona metropolitana no puede atribuirse únicamente a las constantes fallas de El Realito, afirmó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien señaló a Interapas como el principal responsable de la crisis de abastecimiento que afecta a colonias de la capital y de Soledad de Graciano Sánchez.

Aunque reconoció que la reciente avería del acueducto representa un nuevo golpe para el suministro de agua potable, el mandatario sostuvo que las protestas ciudadanas registradas en distintos sectores comenzaron mucho antes de esta interrupción, lo que evidencia problemas operativos más profundos dentro del organismo operador.

Gallardo Cardona calificó a El Realito como un problema recurrente para la entidad y admitió que las fallas continuarán representando un desafío para las autoridades. Sin embargo, insistió en que la incapacidad de Interapas para garantizar el servicio ha agravado la situación en zonas que incluso cuentan con fuentes alternas de abastecimiento.

"El Realito tiene dos días que falló, pero las colonias llevan meses protestando por la falta de agua", señaló el gobernador, al asegurar que la principal preocupación de su administración es la respuesta que ha dado el organismo frente a las demandas de los usuarios afectados.

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El jefe del Ejecutivo estatal también cuestionó la atención brindada por funcionarios de Interapas durante las recientes manifestaciones vecinales y reiteró que el modelo actual del organismo debe revisarse, al considerar que lejos de solucionar el problema del suministro, se ha convertido en una carga para miles de habitantes de la zona metropolitana.Esta versión centra el enfoque en el señalamiento político de Gallardo contra Interapas, que es el elemento más noticioso

de la declaración.