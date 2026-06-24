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Acusan a directora de la primaria Francisco Heppens Helguera

La señalan por no atender denuncias de acoso escolar y mal uso de fondos

Por Flor Martínez

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Acusan a directora de la primaria Francisco Heppens Helguera
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      Madres de familia del turno vespertino de la escuela primaria Francisco Heppens Helguera, ubicada en la avenida Valentín Amador, cerraron dicha vialidad tras denunciar una serie de irregularidades por parte de la directora del plantel educativo, a quien acusan de falta de atención a casos de acoso escolar y falta de transparencia con los recursos que ingresan al plantel. 

      De acuerdo con los inconformes, las inconsistencias comenzaron desde el inicio del actual ciclo escolar. Entre los señalamientos, comentaron que la directora habría solicitado que los recursos fueran depositados en una cuenta personal y no mediante los mecanismos acordados con la mesa directiva. 

      Asimismo, denunciaron que existe falta de transparencia en el manejo de los recursos obtenidos por concepto de cuotas escolares, ya que, según afirman, no se ha informado a los padres de familia sobre los montos recaudados ni su destino. 

         Otro de los reclamos está relacionado con un caso de presunto bullying entre estudiantes, en el que un alumno dejó de asistir a clases tras ser agredido por compañeros y que, pese a que la situación fue reportada tanto a la dirección como a la supervisión escolar, no se habrían tomado medidas al respecto. 

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      También señalaron que han presentado diversos escritos ante autoridades educativas durante el ciclo escolar para denunciar las situaciones que consideran irregulares. Sin embargo, aseguran que hasta el momento no han recibido una respuesta que atienda sus demandas. 

         Además, acusaron que la relación entre la directora y la mesa directiva se ha deteriorado debido a diferencias sobre la administración de recursos y la participación de los padres de familia en actividades escolares. 

      Ante esta situación, los padres de familia señalaron que su principal petición es que la directora deje el cargo antes del inicio del próximo ciclo escolar, al considerar que los problemas surgieron desde su llegada a la institución.

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