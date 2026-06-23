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Reforma electoral: antidoping no será obligatorio; podría haber "Reyitos"

Las y los diputados aprobaron este martes las modificaciones legales que aplicarán en el proceso local de 2027

Por Ana Paula Vázquez

Junio 23, 2026 04:54 p.m.
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Foto: Citlally Montaño/Pulso

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      El Congreso del Estado aprobó las reglas electorales que regirán la elección local de 2027 con cambios en voto de personas en prisión preventiva, registro de candidaturas, financiamiento público y requisitos para aspirantes a cargos de elección popular.

      Además se eliminaron las propuestas para establecer verificaciones en acciones afirmativas de género y mantener como voluntarias las evaluaciones de control y confianza.

      Con 25 votos a favor y una abstención, el Poder Legislativo aprobó el paquete de reformas. Con esto, se incorpora el derecho al voto de personas en prisión preventiva sin sentencia condenatoria firme.

      Incluye, también, el registro de candidaturas y la entrega de documentación mediante plataformas digitales para evitar sobrecarga de trabajo a la autoridad electoral. 

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      Las evaluaciones de control y confianza para aspirantes a cargos de elección popular quedaron como un mecanismo voluntario, luego de que las comisiones legislativas descartaran su carácter obligatorio al considerar que podría contravenir el derecho constitucional a ser votado.

      También se eliminó la iniciativa de establecer requisitos documentales para candidaturas bajo acciones afirmativas relacionadas con la identidad de género para evitar simulaciones en las postulaciones como en llamado caso "Reyitos". La propuesta rechazada era que los aspirantes demostraran que se identificaban de determinado género en un lapso de por lo menos un año atrás.

      El dictamen aprobado, también modifica el esquema de financiamiento público de los partidos políticos, con incrementos en recursos para capacitación de juventudes y asignaciones mínimas para pueblos indígenas, comunidades afromexicanas y mujeres.

      Las reformas aplicarán al proceso electoral local que inicia en noviembre próximo. 

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