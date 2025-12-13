Acusan al CDE PAN de abandonar a su dirigencia en Rioverde

El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) dio por cumplida en su totalidad la sentencia relacionada con el juicio ciudadano promovido por Arturo Altamirano Castro en contra del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional (PAN), por la falta de entrega de prerrogativas y recursos ordinarios al Comité Municipal de Rioverde. Con esta determinación, el órgano jurisdiccional cerró de manera definitiva el expediente TESLP/JDC/115/2025.

El conflicto se originó el 18 de septiembre de 2025, cuando Altamirano Castro, militante activo del PAN y presidente en funciones del comité municipal de Rioverde, acudió al Tribunal al señalar que no se le habían entregado los apoyos económicos correspondientes.

De acuerdo con su planteamiento, la omisión se ha mantenido desde la primera toma de protesta de la actual presidenta estatal del partido, Verónica Rodríguez Hernández, quien actualmente cursa su segundo periodo consecutivo, lo que —afirmó— ha impedido el correcto desempeño de las funciones partidistas, pese a las gestiones realizadas.

Sin embargo, el 24 de septiembre de 2025 el TEESLP desechó de plano la demanda al considerar que el promovente no agotó previamente las instancias internas de justicia del partido, incumpliendo así el principio de definitividad. Aun así, el Tribunal decidió reencauzar el asunto a la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del PAN, al tratarse del órgano facultado para conocer la controversia, y le otorgó un plazo improrrogable de 10 días para emitir una resolución de fondo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En cumplimiento de esta determinación, la Comisión de Justicia del PAN resolvió el 1 de octubre de 2025 el expediente CJ/RE/062/2025, decisión que fue notificada posteriormente al Tribunal a través de su secretaria técnica, Priscila Andrea Águila Saya.

En dicha resolución, el órgano partidista consideró procedente reencauzar el caso a la Tesorería Nacional y a la Contraloría Nacional del PAN, al ser las instancias estatutarias responsables de atender asuntos relacionados con recursos y prerrogativas.

Tras analizar la documentación remitida, el TEESLP, bajo la ponencia del magistrado Sergio Iván García Badillo, determinó el 11 de diciembre de 2025 que la sentencia emitida el 24 de septiembre había sido cumplida en su totalidad, al haberse atendido el reencauzamiento ordenado.

Con ello, el Tribunal acordó archivar el asunto como total y legalmente concluido, dejando el seguimiento del caso en manos de los órganos internos del partido.