Acusan envío de "grupos de choque" en marcha de la UASLP

Colectivos estudiantiles de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunciaron que durante la marcha del 2 de octubre, realizada en defensa de la autonomía universitaria y para exigir la liberación del presupuesto retenido, el Gobierno del Estado habría enviado "grupos de choque ligados al Partido Verde" con el propósito de reventar y deslegitimar la movilización.

En un comunicado difundido este viernes, los grupos Resistencia Universitaria y Comunidad Estudiantil por la Dignidad enfatizaron que la manifestación fue completamente independiente, sin respaldo de la Federación Universitaria Potosina, ni de partidos políticos o organizaciones afines.

"Somos estudiantes libres y autónomos en defensa de los derechos universitarios; nuestra voz no se negocia ni se manipula", expresaron.

Los jóvenes también lamentaron la falta de apoyo de parte de docentes, personal administrativo y de limpieza, al señalar que el adeudo millonario que mantiene el gobierno estatal afecta a toda la comunidad universitaria.

Durante la protesta, realizada frente a Palacio de Gobierno, unos 70 estudiantes de distintas facultades marcharon con pancartas en las que cuestionaron la falta de exigencia de las autoridades universitarias y recordaron la matanza de Tlatelolco como símbolo de lucha estudiantil.

Sin embargo, denunciaron la aparición de un grupo de alrededor de 100 personas, que se autodenominaban estudiantes, aunque en su mayoría eran adultos encapuchados. Este grupo lanzó consignas contra el rector Alejandro Zermeño y el alcalde Enrique Galindo, pero se retiró pocos minutos después, sin que se registraran enfrentamientos.

Por su parte, el Gobierno del Estado afirmó que no desplegó operativos especiales y que en todo momento se garantizó la libertad de manifestación.

Aun así, los colectivos adelantaron que mantendrán sus protestas hasta que se liberen los recursos pendientes y se respete plenamente la autonomía universitaria.