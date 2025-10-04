Matan a balazos al conductor de una camioneta en Los Gómez

Un hombre fue asesinado a balazos la noche de este viernes en la comunidad de Los Gómez, perteneciente al municipio de Cerro de San Pedro.

El ataque ocurrió poco antes de la medianoche, cuando vecinos reportaron detonaciones de arma de fuego al número de emergencias 911. Minutos después, autoridades localizaron el cuerpo sin vida de un hombre dentro de una camioneta Chevrolet Trax color negro, estacionada en una parcela al final de la Privada Río Verde, en dicha comunidad.

El área fue acordonada por elementos policiales mientras peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento de indicios. Personal de investigación abrió una carpeta por homicidio para esclarecer los hechos y determinar la identidad de los responsables.

Hasta el momento no se ha informado la identidad de la víctima ni el posible móvil del crimen.

