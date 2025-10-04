logo pulso
Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana

Durante un operativo interinstitucional, autoridades estatales inspeccionaron 36 establecimientos nocturnos; el 22% fue cerrado por irregularidades

Por Rubén Pacheco

Octubre 04, 2025 11:53 a.m.
A
Clausuran ocho bares y antros en la zona metropolitana

Por incumplir disposiciones en materia de Protección Civil, durante la madrugada de este sábado fueron clausurados ocho centros nocturnos, bares y discotecas ubicados en la zona metropolitana de San Luis Potosí, que incluye los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), dependencia adscrita a la Secretaría General de Gobierno, informó que los cierres derivaron de un operativo de verificación en 36 establecimientos, de los cuales el 22 por ciento resultó con sanciones.

Las medidas impuestas podrán ser solventadas por las y los propietarios una vez que corrijan las observaciones detectadas.

En el operativo participaron también la Dirección de Gobernación, la Guardia Civil Estatal (GCE) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

La jornada de supervisión se reforzó este fin de semana, luego de que recientemente se registró un ataque armado en la Terraza Condesa, en Lomas del Tecnológico, donde dos personas resultaron lesionadas, de acuerdo con reportes de la Fiscalía General del Estado (FGE).

