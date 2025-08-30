logo pulso
Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

El IFSE analiza las cuentas públicas de la capital de San Luis Potosí. Entérate de la situación actual y las acciones tomadas.

Por Ana Paula Vázquez

Agosto 30, 2025 03:00 a.m.
A
Administración capitalina sigue en la mira del IFSE

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) mantiene investigaciones en diversos municipios de San Luis Potosí, incluyendo la capital, Montezuma y Matehuala, por posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López.

Entre los casos se encuentran denuncias penales, el uso de empresas “factureras” y otros posibles delitos.

En la capital, se han recibido denuncias relacionadas con el manejo de parquímetros, el subarrendamiento de vehículos y el uso de recursos públicos para el cuidado de una propiedad vinculada a un particular.

El IFSE indicó que se están recabando pruebas, incluyendo capturas de pantalla y depósitos, para determinar si existió

desvío de recursos.

Además, dijo que emitirán un exhorto a los municipios para que se abstengan de realizar ejercicios de recursos públicos que no sean parte de programas generalizados y justificados. En el caso de los parquímetros, se conformó un equipo de auditores especiales para revisar los registros, tras detectarse una disminución de los ingresos respecto a periodos anteriores, a pesar de la ampliación de calles con parquímetros.

En cuanto a las cuentas públicas de la capital, Lecourtois López mencionó que la administración entregó la correspondiente al ejercicio fiscal 2024, pero posteriormente se negó a proporcionar información adicional requerida para su revisión.

