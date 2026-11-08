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Advierte la SSPC de nuevas extorsiones

Envían imagen de contenido íntimo o aparentemente privado

Por Rolando Morales

Noviembre 08, 2026 03:00 a.m.
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Advierte la SSPC de nuevas extorsiones
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      Desarrollado por SACS IA

      La Policía Cibernética Municipal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital advirtió sobre una modalidad de extorsión que utiliza mensajes de WhatsApp y fotografías configuradas para visualizarse una sola vez, con las que los delincuentes buscan intimidar a sus víctimas y exigirles dinero.

      De acuerdo con la corporación, el engaño comienza cuando una persona desconocida contacta a la víctima mediante un mensaje de saludo y posteriormente envía una imagen de contenido íntimo o aparentemente privado, con la configuración de una sola visualización. Una vez que el destinatario abre el archivo, comienzan las amenazas de exhibirlo públicamente o causarle algún daño.

      Mediante este mecanismo, los extorsionadores presionan a las personas para que realicen pagos a cambio de no difundir supuestas fotografías o información comprometedora. La Policía Cibernética señaló que se trata de una estrategia para generar miedo y obligar a las víctimas a entregar dinero.

      Ante estos casos, recomendó no responder los mensajes, bloquear el número desde el que se establece el contacto y conservar todas las evidencias disponibles. También pidió evitar cualquier pago o negociación con los responsables, ya que acceder a sus exigencias no garantiza que cesen las amenazas.

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      Las personas que reciban este tipo de mensajes o sean víctimas de extorsión pueden comunicarse con la Policía Cibernética Municipal al teléfono 4443-29-3281 para reportar los hechos.

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