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Don Omar anuncia gira en México

La gira de Don Omar comenzará en Monterrey y seguirá en Guadalajara y Ciudad de México en noviembre.

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:32 p.m.
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Don Omar anuncia gira en México
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      "Dale Don Dale". Don Omar prepara su regreso a México con "The Last King World Tour Latam", con el que pondrá ritmo reguetonero a 2027.

      Gira y fechas confirmadas en México

      Este sábado 7 de noviembre, el intérprete sorprendió a sus fanáticos al anunciar tres fechas en el país. El recorrido también contempla presentaciones en otras ciudades de Latinoamérica y ya adelantó que habrá un registro para recibir información sobre la preventa.

      En el cartel promocional, publicado en sus redes sociales, se menciona que el recorrido de William Omar Landrón Rivera, su nombre real, comenzará en Monterrey el 6 de noviembre. Después, llegará a Guadalajara el 10 de noviembre y continuará en la Ciudad de México el día 14.

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      Registro y preventa para fans

      La gira llegará a ciudades como Bogotá, Medellín, Santiago, Cali y Buenos Aires, entre otras.

      En la página oficial donomar.com se ofrece un formulario en el que los interesados deberán ingresar su correo electrónico, nombre y apellido, así como la ciudad en la que desean asistir al espectáculo. El número de teléfono es opcional. También deberán marcar la casilla para autorizar el envío de novedades del artista por correo electrónico.

      Hasta el momento, no se han dado más detalles sobre la venta de boletos.

      La gira llega dos décadas después del lanzamiento de su álbum "King of Kings", que incluyó colaboraciones con artistas latinos. Actualmente, Don Omar se encuentra de gira por Estados Unidos, donde interpreta éxitos como "Salió el sol", "Pobre diabla" y "Danza Kuduro".

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