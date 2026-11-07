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Matan a exjugador de los Tomateros de Culiacán

Garzón Quiñonez, reconocido por su juego perfecto en 2000, trabajaba como conductor de plataforma

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:36 p.m.
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Matan a exjugador de los Tomateros de Culiacán
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      El ex lanzador del equipo de béisbol profesional de la Liga Mexicana del Pacífico, "Los Tomateros de Culiacán", Enrique Garzón Quiñonez, fue asesinado de varios disparos sobre una de las principales avenidas de la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

      La víctima de 57 años, que trabajaba como operador del transporte de plataforma, se encontraba junto a su vehículo en el boulevard Niños Héroes, frente a un negocio de pintura, cuando desde un vehículo en movimiento le dispararon.

      Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva que acudieron a los reportes de disparos en una de las avenidas más transitadas de la sindicatura de Villa Unión, encontraron al beisbolista muerto a un costado de un vehículo de color blanco, el cual presuntamente conducía.

      Garzón Quiñonez pasó a la historia como uno de los mejores serpentineros de la Liga Mexicana del Pacífico al lanzar en un juego celebrado en el mes de noviembre del año 2000, un juego perfecto, sin hit ni carreras, donde su equipo "Los Tomateros de Culiacán", obtuvieron el triunfo por la mínima diferencia de una carrera a cero.

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      El jugador profesional, luego de pasar a su retiro, volvió al equipo como coach de pitcheo y actualmente trabajaba como conductor de transporte de plataforma en la sindicatura de Villa Unión, en Mazatlán.

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