Falla eléctrica afecta a comercios y semáforos en varias colonias

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Una falla en el suministro eléctrico provocó afectaciones en distintos puntos de San Luis Potosí, donde establecimientos comerciales se quedaron sin servicio y varios semáforos dejaron de operar, lo que complicó la circulación vehicular durante la mañana.

Uno de los sitios afectados fue Plaza Tangamanga, donde comerciantes y visitantes reportaron la interrupción de la electricidad desde aproximadamente las 5:00 horas, sin que hasta el momento se haya precisado el alcance total de las afectaciones.

La falta de energía también impactó el funcionamiento de semáforos en la glorieta Revolución, el cruce de Himno Nacional y Manuel J. Clouthier, así como en la intersección de Salvador Nava y avenida Chapultepec.

Ante los problemas de circulación, elementos de Policía Vial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal fueron desplegados en esos puntos para regular el tránsito y prevenir accidentes, mientras se restablece el funcionamiento de los dispositivos viales.

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La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportó la falla y señaló que mantiene trabajos para recuperar el suministro; sin embargo, no ha informado cuánto tiempo tomará normalizar el servicio.