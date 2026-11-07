Repuntan asesinatos en México 10.4% durante octubre

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Los asesinatos en México repuntaron 10.4 por ciento en octubre, que registró un total de mil 215 víctimas contra las mil 100 de septiembre, de acuerdo con cifras preliminares del Gabinete de Seguridad del gobierno mexicano.

Aumento de homicidios en México durante octubre 2023

En promedio, 39 personas fueron víctimas de homicidio doloso cada día durante el mes pasado, la mayoría en el Estado de México (Edomex) y Sinaloa, según el reporte diario elaborado a partir de los informes de las fiscalías o procuradurías estatales.

Con 160 asesinatos, el Estado de México se convirtió en la entidad más violenta en octubre pasado, en números absolutos.

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Le siguen Sinaloa con 155 víctimas de homicidio doloso; Guanajuato, con 124; Baja California, 76; Chihuahua, 73; Michoacán, 65; Veracruz, 56; Sonora, 55. Dichas cifras presentan una subestimación de entre 15 y 20 por ciento con relación a las del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), las cuales se publican de manera mensual.

Violencia en Sinaloa y acciones oficiales

Destaca el caso de Sinaloa que, con sus 155 asesinatos, registró su mes más violento del año, a pesar del despliegue de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para contener la guerra entre "Los Chapitos" y "La Mayiza" por el control del Cártel de Sinaloa.

En octubre, Sinaloa, gobernado por Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), sumó cuatro días con más de diez asesinatos, siendo el jueves 8 de octubre su día más violento con 18 víctimas, seguido del martes 27 con 12, mientras que el 9 y 11 del mes pasado se contabilizaron 10 víctimas de homicidio doloso por cada día.

Esta entidad acumula mil 549 homicidios en los últimos diez meses, siendo agosto y septiembre los más violentos al registrar 179 personas privadas de la vida por cada uno.