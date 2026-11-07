logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Fotogalería

Miles marchan en Francia contra el costo de vida

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

La familia lo velará en Tepic

Por El Universal

Noviembre 07, 2026 03:09 p.m.
A
Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      En la madrugada del sábado, el líder nacional del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, comunicó el fallecimiento de su padre, Juan Alonso Acosta García, quien tenía 94 años y residía en Tepic, Nayarit. A través de un mensaje en las redes sociales, Acosta Naranjo compartió que su padre falleció a las 3:27 a.m., hora del Pacífico, expresando despedidas familiares en su publicación.

      El político informó que el cuerpo de Juan Alonso Acosta García permanecerá en Tepic y se prevé su traslado a Los Mochis, Sinaloa, donde será sepultado. En su mensaje, Acosta Naranjo expresó un sentimiento de gratitud hacia su padre, con un emotivo "Descansa papá" y una afirmación de que siempre lo recordará con alegría.

      La relación entre el dirigente y su padre fue publicada anteriormente en redes; el 5 de septiembre, Guadalupe celebró el cumpleaños de Juan Alonso, destacando que a pesar de la edad, él se encontraba en buen estado de salud, aunque manifestó estar cansado. En aquella ocasión, el dirigente también compartió momentos familiares y agradeció la compañía de sus seres queridos.

      El partido Somos, a través de sus canales oficiales, lamentó el fallecimiento de Don Juan Alonso Acosta García, extendiendo sus condolencias a Guadalupe Acosta Naranjo y su familia en este difícil momento. La comunidad política ha expresado su pesar por la pérdida, reflejando el impacto de esta noticia en el ámbito del partido.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Esta situación marca un momento significativo para el dirigente y su familia, quienes han estado unidos en los momentos importantes. El fallecimiento de una figura paterna como Juan Alonso Acosta García se presenta no solo como una pérdida personal, sino también como un reflejo de la historia familiar y el legado que deja en su entorno.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo
      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

      Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

      SLP

      El Universal

      La familia lo velará en Tepic

      Proponen activar auxilio consular en 24 horas
      Proponen activar auxilio consular en 24 horas

      Proponen activar auxilio consular en 24 horas

      SLP

      El Universal

      La iniciativa del PAN prevé asistencia jurídica para mexicanos en el extranjero

      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE
      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE

      PRI rechaza convocatoria para renovar presidencia del INE

      SLP

      El Universal

      Rubén Moreira pide auditar el padrón electoral

      Llega nueva caravana de migrantes a territorio mexicano
      Llega nueva caravana de migrantes a territorio mexicano

      Llega nueva caravana de migrantes a territorio mexicano

      SLP

      El Universal

      El grupo solicita al Gobierno mexicano y a Claudia Sheinbaum permiso para transitar hacia la frontera norte.