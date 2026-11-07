Muere el padre de Guadalupe Acosta Naranjo

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En la madrugada del sábado, el líder nacional del partido Somos, Guadalupe Acosta Naranjo, comunicó el fallecimiento de su padre, Juan Alonso Acosta García, quien tenía 94 años y residía en Tepic, Nayarit. A través de un mensaje en las redes sociales, Acosta Naranjo compartió que su padre falleció a las 3:27 a.m., hora del Pacífico, expresando despedidas familiares en su publicación.

El político informó que el cuerpo de Juan Alonso Acosta García permanecerá en Tepic y se prevé su traslado a Los Mochis, Sinaloa, donde será sepultado. En su mensaje, Acosta Naranjo expresó un sentimiento de gratitud hacia su padre, con un emotivo "Descansa papá" y una afirmación de que siempre lo recordará con alegría.

La relación entre el dirigente y su padre fue publicada anteriormente en redes; el 5 de septiembre, Guadalupe celebró el cumpleaños de Juan Alonso, destacando que a pesar de la edad, él se encontraba en buen estado de salud, aunque manifestó estar cansado. En aquella ocasión, el dirigente también compartió momentos familiares y agradeció la compañía de sus seres queridos.

El partido Somos, a través de sus canales oficiales, lamentó el fallecimiento de Don Juan Alonso Acosta García, extendiendo sus condolencias a Guadalupe Acosta Naranjo y su familia en este difícil momento. La comunidad política ha expresado su pesar por la pérdida, reflejando el impacto de esta noticia en el ámbito del partido.

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Esta situación marca un momento significativo para el dirigente y su familia, quienes han estado unidos en los momentos importantes. El fallecimiento de una figura paterna como Juan Alonso Acosta García se presenta no solo como una pérdida personal, sino también como un reflejo de la historia familiar y el legado que deja en su entorno.