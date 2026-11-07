Fallece Efraín Ochoa Aguirre, pilar de la radio en San Luis Potosí

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Efraín Ochoa Aguirre, una vida dedicada al sonido y a la enseñanza de la radio

Estrella Govea

Este 7 de noviembre se dio a conocer el fallecimiento de Efraín Ochoa Aguirre, cuya trayectoria estuvo ligada a la radio, la docencia y la difusión cultural en San Luis Potosí.

Efraín Ochoa Aguirre y su legado en la radio y la docencia

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Para él, la radio fue un espacio de creación, aprendizaje y exploración, pero también una vocación que compartió con distintas generaciones de estudiantes. Como productor de Radio Universidad, maestro de sonido, docente y promotor cultural, dedicó su trabajo a la experimentación sonora, la difusión musical y la formación de nuevos profesionales de la comunicación.

Su acercamiento al sonido estuvo relacionado con su formación en Física, disciplina desde la que desarrolló una perspectiva técnica sobre sus posibilidades. Sin embargo, fue en Radio Universidad, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde encontró el espacio para llevar esa curiosidad al terreno de la producción radiofónica. Ahí pudo trabajar directamente con el sonido, manipularlo y convertirlo en una herramienta de expresión.

Difusión cultural y compromiso con la comunidad infantil

Su interés no se limitó al trabajo en cabina. Ochoa Aguirre dedicó parte de su trayectoria a investigar y difundir la obra de Julián Carrillo, músico y científico potosino, con especial atención a sus propuestas microtonales y dodecafónicas. A través de montajes, exposiciones y actividades de divulgación, buscó acercar al público a las posibilidades musicales desarrolladas por Carrillo. También colaboró con espacios como el Instituto Potosino de Bellas Artes, donde compartió sus conocimientos mediante talleres y proyectos sonoros.

En Radio Universidad, donde se desempeñó como productor de Amplitud Modulada, también manifestó su interés por los contenidos dirigidos a las infancias. En el marco del Día Internacional de la Radio y la Televisión a favor de la Infancia, señaló la importancia de generar programas que combinaran educación, entretenimiento y sensibilización, al considerar que las audiencias infantiles no siempre recibían la atención necesaria por parte de los medios de comunicación.

Pero una parte fundamental de su trayectoria se encuentra en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UASLP. Para sus estudiantes, Efraín Ochoa fue un maestro que impulsaba a asumir nuevos retos y que estaba dispuesto a escuchar a quienes se acercaban a él, tanto para resolver dudas académicas como para buscar un consejo.

Su paciencia como docente quedó en el recuerdo de quienes aprendieron con él. Enseñaba paso a paso el manejo de la consola, la elaboración de escaletas y la manera de hablar frente al micrófono. Acompañaba los ejercicios y explicaba cuantas veces fuera necesario, con el entusiasmo de quien no solo quería transmitir conocimientos técnicos, sino despertar en sus alumnos el gusto por la radio.

Quienes compartieron su formación académica lo recuerdan como un profesor que defendía la importancia de este medio y alentaba a sus estudiantes a reconocer sus posibilidades. Su labor no terminaba al concluir una clase: también representaba una figura a la que podían acudir para pedir orientación, compartir inquietudes o encontrar impulso para desarrollar sus proyectos.

La trayectoria de Efraín Ochoa Aguirre reunió así distintos intereses alrededor de un mismo eje: el sonido. Desde la producción radiofónica y la experimentación técnica hasta la divulgación musical y la enseñanza, su trabajo estuvo ligado a la exploración de un medio que consideraba fundamental. En las generaciones de estudiantes que acompañó y en quienes compartieron con él el trabajo cultural y radiofónico queda el recuerdo de un maestro que enseñó a escuchar, producir y, sobre todo, a amar la radio.