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Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57

El accidente involucró un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.

Por Redacción

Noviembre 07, 2026 05:56 p.m.
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Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57
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      Personal operativo de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos acudió a un accidente vehicular sobre la carretera 57, a la altura de Seminario, donde se vieron involucrados un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.

      "Se brindó atención a las personas lesionadas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital", informó Protección Civil.

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