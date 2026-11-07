Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57
El accidente involucró un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.
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Personal operativo de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos acudió a un accidente vehicular sobre la carretera 57, a la altura de Seminario, donde se vieron involucrados un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.
"Se brindó atención a las personas lesionadas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital", informó Protección Civil.
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Redacción
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