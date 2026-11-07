Chocan transporte de personal y un vehículo en la 57

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Personal operativo de la Dirección de Protección Civil de Villa de Pozos acudió a un accidente vehicular sobre la carretera 57, a la altura de Seminario, donde se vieron involucrados un autobús de transporte de personal y un vehículo particular.

"Se brindó atención a las personas lesionadas, sin que fuera necesario su traslado a un hospital", informó Protección Civil.