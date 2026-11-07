Detallan operativo vial por Medio Maratón este domingo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó que realizará operativo vial por el Medio Maratón "La Capital del Deporte 2026" este domingo 8 de noviembre desde las 07:00 horas. La salida y meta estarán en Plaza de Armas.

Para garantizar la seguridad de participantes, la Policía de la Capital dispondrá de un estado de fuerza total de 263 elementos de Policía Vial, Guardia Municipal y cadetes del Instituto de Profesionalización Policial, además de personal de apoyo de la Dirección de Deporte Municipal.

Los cierres se realizarán conforme al avance de los participantes y la circulación se restablecerá paulatinamente una vez que los corredores hayan concluido cada tramo.

Carrera 5 kilómetros: Salida en Plaza de Armas, a los Los Bravo, 20 de noviembre, seguirá por Damián Carmona, Álvaro Obregón, Independencia, Venustiano Carranza, Díaz de León y Francisco I. Madero, para concluir nuevamente en Plaza de Armas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Carrera de 10 kilómetros: compartirá el trayecto inicial por Los Bravo, avenida 20 de Noviembre, avenida de la Paz, Damián Carmona y Álvaro Obregón. A diferencia de las pruebas de 5K, continuará por Álvaro Obregón y seguirá hacia el circuito de avenida Venustiano Carranza hasta Mariano Otero, donde retornará hacia el oriente.

Posteriormente, se incorporará por Melchor Ocampo, Independencia, Galeana y 5 de Mayo, para continuar por avenida Universidad, el costado oriente de la Alameda Juan Sarabia y Manuel José Othón, hasta regresar a Plaza de Armas.

El Medio Maratón de 21 kilómetros partirá también de Plaza de Armas y recorrerá Los Bravo, avenida 20 de Noviembre, avenida de la Paz, Damián Carmona y Álvaro Obregón; continuará por Venustiano Carranza hacia la Glorieta González Bocanegra y seguirá por avenida de los Artistas, Nereo Rodríguez Barragán, Arboledas, avenida de los Pintores y Carlos Canseco.

LEA TAMBIÉN Reportan choque en Circuito Potosí: no hay heridos Elementos de la guardia civil y peritos de la SSPC tomaron conocimiento de los hechos

El trayecto retomará Venustiano Carranza hacia 18 de Marzo, para continuar por las avenidas Himno Nacional, Tatanacho y Calzada de Guadalupe en el andador peatonal a partir de la calle República.

Continuará por Pascual M. Hernández, 5 de mayo, Universidad, rodeará la Alameda y seguirá por Manuel José Othón hasta concluir en Plaza de Armas.

"Anticipa tus desplazamientos, atiende las indicaciones de los oficiales y respeta la señalética preventiva, a fin de evitar contratiempos y contribuir al desarrollo seguro de esta justa deportiva", recomendó la SSPC.