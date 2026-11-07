PRI, en contra de convocatoria para elegir presidencia de INE

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El coordinador del PRI en San Lázaro, Rubén Moreira Valdez, afirmó que su bancada irá en contra de la convocatoria para designar a la nueva presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), ya que el organismo requiere una revisión integral, porque de lo contrario no habrá certeza en el árbitro electoral para las elecciones del 2027.

"Nosotros vamos en contra de esa convocatoria, porque lo que requiere este país es un gran acuerdo nacional para darle certeza", y la sustitución de la presidencia del organismo no resolvería los problemas que enfrenta, dijo en entrevista.

Manifestó su preocupación por "las grabaciones que se han difundido. Observamos cómo se habla del padrón electoral, de las credenciales de elector, y eso está en el centro de la confianza al INE".

Ante esta situación, planteó realizar auditorías al padrón y a los sistemas de seguridad del instituto, así como a los procedimientos de designación de funcionarios electorales y esclarecer las posibles irregularidades.

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"No solamente es una auditoría para ver quién tiene credenciales y quién no las tiene, sino se vulneraron los sistemas de seguridad. ¿Quién tiene la información de todos nosotros, los datos biométricos? ¿Alguien más tiene material para hacer credenciales de elector?", cuestionó.

Dijo que es necesario convocar a un diálogo nacional en el que participen partidos políticos, especialistas, académicos y representantes de la sociedad para establecer condiciones idóneas para el próximo proceso electoral.

"Se debe de llamar a cuentas a todos los que aparecieron en esos vídeos rápidamente porque se pueden fugar del país, pero además porque pueden esconder información o pueden destruir información", manifestó.

Respecto a las elecciones de 2027, sostuvo que las condiciones actuales del organismo electoral generan incertidumbre sobre la credibilidad de los resultados. "Pues no hay garantías, es precisamente el problema".

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Agregó que "nosotros estamos invitando a todo el mundo a que vaya a votar, para que abrumadoramente demostremos quién va a ganar. Estamos invitando a todo el mundo a que se anote para ser representante de casilla, a que se pare fuera de las casillas a vigilar la elección.