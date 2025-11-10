Advierten falta de planeación urbana

Entre los principales desafíos de la capital, se encuentran cómo definir el crecimiento urbano y establecer límites al desarrollo, por ejemplo, qué tipo de empresas establecer, advirtió David Eduardo Vázquez Salguero, presidente del Colegio de San Luis (Colsan).

Adujo que no se trata de un tema de espacio, sino de cómo relacionarse con el entorno para alcanzar una correcta gestión urbana, a través de diferentes estrategias, cuya finalidad es obtener una mejor calidad de vida de las y los capitalinos.

Enfatizó la necesidad de reorganizar vialidades, fraccionamientos y nuevas viviendas, establecer mecanismos de recarga de los mantos freáticos y definir dónde ubicar las fuentes de empleo y cómo llegar a ellas.

En entrevista, el académico urgió a considerar una correcta normativa y reglamentación sobre el tamaño de las casas, pues todas estas consideraciones son indispensables para la habitabilidad de los residentes.

“Se ha avanzado mucho a estas alturas (…) una de las grandes deudas que tenemos, es con el medio ambiente. Me parece que el tema no sólo es el agua, es reforestación, es vida mucho más sustentable, mucho más amigable con el entorno”, concluyó presidente del Colsan.

Desde que el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde capitalino Enrique Francisco Galindo Ceballos asumieron sus respectivos cargos en el 2021, se han concentrado en la construcción de puentes vehiculares y avenidas dejando de impulsar políticas como el impulso de ciclovías y otras formas de movilidad sustentable, así como prevención de accidentes de tránsito, por ello, colectivos reprochan su falta de interés por generar mejores condiciones para las y los capitalinos.