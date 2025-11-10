Llama iglesia a no combatir violencia con violencia

Matehuala.- El rector de la Catedral declaró que la iglesia católica exhorta a los feligreses a ser promotores de la paz y la justicia, a evitar la corrupción y la deshonestidad, pues la iglesia promueve el rescatar los valores que son elementales para tener una mejor sociedad, no hay que alentar las manifestaciones violentas, si se van a hacer que sean de manera pacífica sin dañar a los demás y reconoce que la gente está harta de lo que está pasando pero la violencia jamás será una solución.

Gustavo Tapia dice que toda expresión de violencia es una mala noticia, todas las manifestaciones que se han hecho exigiendo justicia, es una muestra que la sociedad mexicana está cansada de todo lo que está ocurriendo, lo que genera que le falten al respeto a las autoridades, porque la gente quiere que haya paz y tranquilidad que antes se vivía en el país, pues ahora da miedo salir a la calle, a trabajar, hasta llevar a los niños a la escuela, porque nunca sabe que pueda ocurrir ante los altos índices de violencia que prevalecen.

Comentó que tal es el caso de Uruapan, con el asesinato del alcalde Carlos Manzo, que era una persona que quería trabajar con honestidad, por el bien de su pueblo, sacar adelante a toda la gente de su ciudad y acabar con la violencia que se vive, pero fue silenciado, hay un ambiente adverso en el que vive el país.

Expresó el sacerdote que es tiempo en el que nos preguntemos no lo que piense la iglesia o la presidenta de la República, sobre los altos índices de violencia, donde responsabilizan a Felipe Calderón que inició esta problemática, es momento de pensar que hacer nosotros los mexicanos para solucionar esto.

