logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

El aeropuerto de San Luis Potosí tiene alza en pasaje

En mayo, afluencia crece casi 20 por ciento

Por Samuel Moreno

Julio 26, 2026 03:00 a.m.
A
El aeropuerto de San Luis Potosí tiene alza en pasaje
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga mantiene una tendencia de crecimiento que lo ha colocado entre las terminales con mejor desempeño de la red del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Tras registrar un incremento anual de 19.9 por ciento en mayo, durante junio aceleró aún más su ritmo al alcanzar un crecimiento de 27.8 por ciento, el segundo más alto entre los 13 aeropuertos administrados por el grupo, sólo por debajo de Durango.

      Crecimiento destacado en pasajeros y comparación con la red OMA

      En mayo, la terminal potosina movilizó 79 mil 144 pasajeros, contra 65 mil 990 del mismo mes de 2025; mientras que en junio la cifra aumentó hasta 87 mil 527 usuarios, casi 8 mil 400 pasajeros más que el mes previo y 19 mil más respecto a junio del año pasado. Con ello, el aeropuerto acumula 439 mil 327 pasajeros durante el primer semestre de 2026, un crecimiento de 19.2% frente al mismo periodo de 2025.

      El comportamiento del aeropuerto potosino contrasta con el promedio de la red de OMA. Mientras el grupo reportó un crecimiento global de 3.6% en mayo y de apenas 2.1% en junio, San Luis Potosí avanzó casi seis veces por encima del promedio en ambos meses. Incluso superó ampliamente a terminales de mayor tamaño, como Monterrey, cuyo crecimiento fue de 2.4% en mayo y apenas 0.3% en junio, así como a Ciudad Juárez y Mazatlán, que registraron disminuciones durante junio.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Incremento en vuelos nacionales e internacionales en San Luis Potosí

      El crecimiento también se refleja en los distintos segmentos del mercado. En mayo, el tráfico nacional del aeropuerto potosino aumentó 16% y el internacional 27.8%; para junio, los vuelos nacionales aceleraron hasta 31.9%, mientras que los internacionales crecieron 21.2 por ciento. En el acumulado de enero a junio, el segmento internacional registra un aumento de 35.7%, el mayor porcentaje entre todos los aeropuertos de OMA.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Niega PT exclusión de militante en proceso interno
        Niega PT exclusión de militante en proceso interno

        Niega PT exclusión de militante en proceso interno

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución

        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos
        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

        Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

        SLP

        Ana Paula Vázquez

        El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital

        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases
        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases

        Hasta de 3 mil pesos, costo de uniformes para regreso a clases

        SLP

        Samuel Moreno

        Negocios del Centro Histórico prevén un aumento en ventas conforme se acerca el inicio del ciclo escolar

        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo
        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

        Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

        SLP

        Rolando Morales

        Sostuvo que el proyecto ha sido modificado, pero el principal obstáculo es la liberación de las bases de licitación