El aeropuerto de San Luis Potosí tiene alza en pasaje

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El Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga mantiene una tendencia de crecimiento que lo ha colocado entre las terminales con mejor desempeño de la red del Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA). Tras registrar un incremento anual de 19.9 por ciento en mayo, durante junio aceleró aún más su ritmo al alcanzar un crecimiento de 27.8 por ciento, el segundo más alto entre los 13 aeropuertos administrados por el grupo, sólo por debajo de Durango.

Crecimiento destacado en pasajeros y comparación con la red OMA

En mayo, la terminal potosina movilizó 79 mil 144 pasajeros, contra 65 mil 990 del mismo mes de 2025; mientras que en junio la cifra aumentó hasta 87 mil 527 usuarios, casi 8 mil 400 pasajeros más que el mes previo y 19 mil más respecto a junio del año pasado. Con ello, el aeropuerto acumula 439 mil 327 pasajeros durante el primer semestre de 2026, un crecimiento de 19.2% frente al mismo periodo de 2025.

El comportamiento del aeropuerto potosino contrasta con el promedio de la red de OMA. Mientras el grupo reportó un crecimiento global de 3.6% en mayo y de apenas 2.1% en junio, San Luis Potosí avanzó casi seis veces por encima del promedio en ambos meses. Incluso superó ampliamente a terminales de mayor tamaño, como Monterrey, cuyo crecimiento fue de 2.4% en mayo y apenas 0.3% en junio, así como a Ciudad Juárez y Mazatlán, que registraron disminuciones durante junio.

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Incremento en vuelos nacionales e internacionales en San Luis Potosí

El crecimiento también se refleja en los distintos segmentos del mercado. En mayo, el tráfico nacional del aeropuerto potosino aumentó 16% y el internacional 27.8%; para junio, los vuelos nacionales aceleraron hasta 31.9%, mientras que los internacionales crecieron 21.2 por ciento. En el acumulado de enero a junio, el segmento internacional registra un aumento de 35.7%, el mayor porcentaje entre todos los aeropuertos de OMA.