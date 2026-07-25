Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

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José Luis Mejía López renunció a la dirigencia del Comité Municipal del PRI en la capital potosina y a su militancia en el partido, luego de que la dirigencia estatal anunció su relevo.

A través de un mensaje público, el exdirigente priista aseguró que su salida responde a una decisión "totalmente de índole personal" y negó que exista una causa externa detrás de su renuncia.

En la carta enviada a la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, Mejía López agradeció los años de aprendizaje dentro del partido, pero también lanzó críticas al señalar que continuará su lucha contra las injusticias laborales, el compadrazgo, el maltrato, el menosprecio a las personas y la desigualdad social, problemáticas que afirmó actualmente ocurren dentro del PRI estatal.

La salida de Mejía López ocurre después de que en junio pasado el PRI inició una revisión interna por la difusión de imágenes en redes sociales, donde aparece el entonces dirigente municipal durante una entrega de apoyos identificados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). En ese momento, la dirigencia estatal informó que analizaría el caso y determinaría posibles acciones.

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Tras la renuncia, el Comité Directivo Estatal del PRI designó a Ana Bettzy Coronel Bribiesca como presidenta provisional del Comité Municipal de la capital.

El partido justificó el cambio al señalar que integrantes de la anterior dirigencia participaron en la entrega de despensas vinculadas a otro instituto político, una conducta que calificó como incompatible con la representación partidista.