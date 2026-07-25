logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital

Por Ana Paula Vázquez

Julio 25, 2026 11:58 a.m.
A
José Luis Mejía López / Foto: Pulso

José Luis Mejía López / Foto: Pulso

¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      José Luis Mejía López renunció a la dirigencia del Comité Municipal del PRI en la capital potosina y a su militancia en el partido, luego de que la dirigencia estatal anunció su relevo.

      A través de un mensaje público, el exdirigente priista aseguró que su salida responde a una decisión "totalmente de índole personal" y negó que exista una causa externa detrás de su renuncia.

      En la carta enviada a la presidenta estatal del PRI, Sara Rocha Medina, Mejía López agradeció los años de aprendizaje dentro del partido, pero también lanzó críticas al señalar que continuará su lucha contra las injusticias laborales, el compadrazgo, el maltrato, el menosprecio a las personas y la desigualdad social, problemáticas que afirmó actualmente ocurren dentro del PRI estatal.

      La salida de Mejía López ocurre después de que en junio pasado el PRI inició una revisión interna por la difusión de imágenes en redes sociales, donde aparece el entonces dirigente municipal durante una entrega de apoyos identificados de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). En ese momento, la dirigencia estatal informó que analizaría el caso y determinaría posibles acciones.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Tras la renuncia, el Comité Directivo Estatal del PRI designó a Ana Bettzy Coronel Bribiesca como presidenta provisional del Comité Municipal de la capital.

      El partido justificó el cambio al señalar que integrantes de la anterior dirigencia participaron en la entrega de despensas vinculadas a otro instituto político, una conducta que calificó como incompatible con la representación partidista.

      LEA TAMBIÉN

      Niega dirigente del PRI haber entregado despensas de Sedesore

      La presidenta estatal del PRI advirtió que se tomarán acciones si se confirma alguna irregularidad

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Niega PT exclusión de militante en proceso interno
      Niega PT exclusión de militante en proceso interno

      Niega PT exclusión de militante en proceso interno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución

      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos
      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital

      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases
      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases

      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases

      SLP

      Samuel Moreno

      Negocios del Centro Histórico prevén un aumento en ventas conforme se acerca el inicio del ciclo escolar

      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo
      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Sostuvo que el proyecto ha sido modificado, pero el principal obstáculo es la liberación de las bases de licitación