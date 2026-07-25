logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Fotogalería

Familiares de víctimas protestan contra régimen autoritario en Lima

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Niega PT exclusión de militante en proceso interno

El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución

Por Ana Paula Vázquez

Julio 25, 2026 11:58 a.m.
A
Niega PT exclusión de militante en proceso interno
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Acosta Zavala, rechazó los señalamientos de Guadalupe Vivas Noyola sobre una presunta exclusión dentro del partido y negó que se haya impedido su participación en el proceso para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; además, atribuyó la controversia a intereses políticos.

      La postura del dirigente petista se da después de que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TEE) determinó que la inconformidad presentada por Vivas Noyola debía ser atendida primero por las instancias internas del partido, por lo que el expediente fue enviado a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT.

      Acosta Zavala aseguró que no existió un rechazo al registro de la militante, sino una determinación de la Coordinación Nacional del PT basada en los estatutos del partido para designar a Gerardo Sánchez Zumaya como representante. Señaló que el nombramiento no correspondía a una candidatura ni a un proceso electoral, por lo que no requería una votación.

      Sobre las acusaciones de violencia política en razón de género que Vivas Noyola ha realizado en su contra, el dirigente petista rechazó los señalamientos y afirmó que el caso ya había sido revisado previamente por los órganos internos del partido. Consideró que las acusaciones son parte de un conflicto político y señaló que actualmente cualquier inconformidad puede ser interpretada como acoso político o violencia de género.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Finalmente, Acosta Zavala relacionó el aumento de los señalamientos con su respaldo público a Sánchez Zumaya para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo al proceso electoral de 2027. Añadió que el conflicto será atendido conforme a los procedimientos internos del PT.

      LEA TAMBIÉN

      PT debe revisar caso de negativa de registro: TEE

      María Guadalupe Vivas Noyola acusó que el Partido del Trabajo le impidió competir por la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, un proceso vinculado a Morena r...

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Niega PT exclusión de militante en proceso interno
      Niega PT exclusión de militante en proceso interno

      Niega PT exclusión de militante en proceso interno

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El Tribunal Electoral remitió el caso a la Comisión Nacional del PT para su resolución

      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos de Sedesore
      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos de Sedesore

      Renuncia dirigente del PRI captado en entrega de apoyos de Sedesore

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      El tricolor designó a Ana Bettzy Coronel como presidenta provisional en la capital

      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases
      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases

      Hasta de 3 mil pesos, el costo por uniforme en el regreso a clases

      SLP

      Samuel Moreno

      Negocios del Centro Histórico prevén un aumento en ventas conforme se acerca el inicio del ciclo escolar

      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo
      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

      Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

      SLP

      Rolando Morales

      Sostuvo que el proyecto ha sido modificado, pero el principal obstáculo es la liberación de las bases de licitación