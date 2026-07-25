Niega PT exclusión de militante en proceso interno

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El comisionado político nacional del Partido del Trabajo (PT), Gerardo Acosta Zavala, rechazó los señalamientos de Guadalupe Vivas Noyola sobre una presunta exclusión dentro del partido y negó que se haya impedido su participación en el proceso para la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional; además, atribuyó la controversia a intereses políticos.

La postura del dirigente petista se da después de que el Tribunal Electoral de San Luis Potosí (TEE) determinó que la inconformidad presentada por Vivas Noyola debía ser atendida primero por las instancias internas del partido, por lo que el expediente fue enviado a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del PT.

Acosta Zavala aseguró que no existió un rechazo al registro de la militante, sino una determinación de la Coordinación Nacional del PT basada en los estatutos del partido para designar a Gerardo Sánchez Zumaya como representante. Señaló que el nombramiento no correspondía a una candidatura ni a un proceso electoral, por lo que no requería una votación.

Sobre las acusaciones de violencia política en razón de género que Vivas Noyola ha realizado en su contra, el dirigente petista rechazó los señalamientos y afirmó que el caso ya había sido revisado previamente por los órganos internos del partido. Consideró que las acusaciones son parte de un conflicto político y señaló que actualmente cualquier inconformidad puede ser interpretada como acoso político o violencia de género.

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Finalmente, Acosta Zavala relacionó el aumento de los señalamientos con su respaldo público a Sánchez Zumaya para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en San Luis Potosí rumbo al proceso electoral de 2027. Añadió que el conflicto será atendido conforme a los procedimientos internos del PT.