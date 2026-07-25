Amparo por obra en El Saucito es un tema salvable: Galindo

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El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, aseguró que el amparo promovido contra el proyecto del paso a desnivel de El Saucito, que recientemente obtuvo una suspensión definitiva dentro del juicio 821/2026, aún puede resolverse favorablemente para el Ayuntamiento, al considerar que fue presentado con base en una versión anterior de la obra y no en el proyecto actualizado que la administración municipal prevé presentar la próxima semana.

El edil afirmó que el gobierno municipal ya trabaja en acercamientos con los promoventes del recurso legal y sostuvo que existe disposición para dialogar. Señaló que la Secretaría General del Ayuntamiento mantiene reuniones con los inconformes y destacó que se trata de un grupo reducido de personas.

Galindo indicó que todavía existe una etapa procesal en la que el Ayuntamiento podrá informar a la autoridad judicial sobre las modificaciones realizadas al proyecto. Según explicó, la nueva propuesta incorpora ajustes que atienden diversas inquietudes expresadas por habitantes de la zona, por lo que confió en que ello contribuirá a resolver el juicio de amparo.

No obstante, consideró que el principal obstáculo para iniciar la obra no es actualmente el litigio, sino la falta de liberación de las bases de licitación por parte de la Contraloría General del Estado. Recordó que el proyecto forma parte de un paquete de 25 obras que, dijo, continúan detenidas por la falta de autorización de esos procedimientos.

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?? | Amparo no es el principal obstáculo para obra en El Saucito, dice el alcalde Enrique Galindo

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El alcalde aseguró que desde junio ha insistido en la necesidad de destrabar las licitaciones y acusó falta de voluntad para liberar los trámites. "Van a cuenta gotas", expresó al referirse a la autorización de algunos proyectos, mientras otros permanecen detenidos.

Respecto a los tiempos de ejecución, Galindo señaló que si la licitación fuera liberada de inmediato aún sería posible concluir el paso a desnivel antes de las fiestas patronales de El Saucito, siempre que la obra sea desarrollada por constructoras potosinas.

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Sin embargo, advirtió que una autorización hasta agosto haría prácticamente imposible cumplir con ese calendario. Además, sostuvo que no existen trámites pendientes por parte del Ayuntamiento y reiteró que tanto el proyecto de El Saucito como la salida a Guadalajara debieron haber iniciado hace más de dos meses.