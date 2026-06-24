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Agilizan trámites del Registro Civil

Por Samuel Moreno

Junio 24, 2026 03:00 a.m.
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Agilizan trámites del Registro Civil
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      El Gobierno del Estado anunció una reestructuración al funcionamiento del Registro Civil de San Luis Potosí que promete reducir de forma drástica los tiempos de atención en trámites como adopciones, divorcios administrativos y reconocimientos, los cuales podrían resolverse en un lapso de hasta 30 minutos.

      La medida deriva de la entrada en vigor de un decreto estatal alineado a la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, con el que se eliminan cinco requisitos considerados innecesarios y se reduce la carga regulatoria de 28 a 23 requisitos en procedimientos de alto impacto civil.

      De acuerdo con la autoridad, el objetivo es acortar procesos que antes podían tardar hasta ocho días hábiles.

      Entre los cambios más relevantes, se eliminan candados administrativos que históricamente ralentizaban los procedimientos. En el caso del divorcio administrativo, se suprime la obligación de presentar certificado médico de no gravidez, así como la ratificación de la solicitud o la fijación de domicilios especiales. En adopciones y reconocimientos, también se elimina la exigencia de actas duplicadas, al señalarse que la verificación se realizará mediante plataformas digitales estatales.

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      El decreto fue firmado por el titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, y contempla un periodo de 20 días hábiles para su entrada en vigor.

      A partir de entonces, los servidores públicos que continúen solicitando documentación eliminada podrán ser sujetos a sanciones administrativas y jurisdiccionales, como parte de una estrategia para reducir discrecionalidad y posibles actos de corrupción.

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