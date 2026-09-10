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Formaliza el PAN tres denuncias

El Comité Directivo Estatal del PAN acompaña a denunciantes y facilita proceso ante Fiscalía.

Por Ana Paula Vázquez

Septiembre 10, 2026 03:00 a.m.
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Formaliza el PAN tres denuncias
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      Tres militantes del PAN denunciaron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) las agresiones que sufrieron durante el encuentro interno del partido del pasado 24 de agosto en San Luis Potosí.

      Detalles confirmados de las agresiones

      Uno de los afectados sufrió una mordedura en el brazo; otro recibió un golpe en los lentes que afectó una cirugía que tenía en el ojo, mientras una tercera persona también resultó lesionada.

      Enrique Dahud Uresti, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, afirmó que los responsables no son militantes ni simpatizantes del partido. El dirigente señaló que será la Fiscalía la que determine quiénes participaron en las agresiones y si detrás de ellas hubo algún grupo político.

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      Acciones del PAN tras las agresiones

      La presentación de las denuncias ocurrió después de que el PAN revisó los videos del encuentro para identificar a los participantes y localizar a los militantes afectados.

      Dahud Uresti explicó que el partido acompañó a los denunciantes y les facilitó el proceso para acudir ante la autoridad.

      El foro "Voces por la Capital" reunió a 11 de los 14 aspirantes a la coordinación del PAN por la capital y terminó con empujones, golpes y agresiones físicas. Posterior a ello, la senadora Verónica Rodríguez afirmó que militantes panistas identificaron entre los participantes a personas que pertenecen al Partido Verde.

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