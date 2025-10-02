Ahora denuncian desabasto de agua en Los Fresnos

A una semana de que los habitantes de Los Fresnos denunciaran la llegada de agua contaminada a sus hogares a través de la red, los residentes informan que persiste el desabasto, debido a que el Interapas no ha cumplido con el suministro mediante pipas a los afectados.

Según los vecinos, el organismo les comunicó que abrirá algunas calles para identificar el origen de la fuga, ya que presuntamente un ducto se rompió, provocando la contaminación del agua.

“Quedaron de mandar dos pipas al día, los lunes y martes, pero el lunes solo llegó una y todavía muchos seguimos sin agua”, expresó Tania Martínez, vecina del lugar.

Los residentes esperan que las autoridades cumplan con lo prometido y trabajen de manera oportuna, ya que no todos pueden costear la compra de agua a particulares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Además, reprocharon que el sector arrastre problemas de abasto durante años, debido a que el pozo de la zona se encuentra fuera de operación, y desconocen con certeza la procedencia del agua que reciben de manera irregular.

“Hace mucho tiempo que la presión del agua es muy baja; algunas casas tienen mayores problemas. Pero en realidad no sabemos cuál es la causa exacta ni desde dónde se recibe la poca agua que llega”, señalaron los vecinos.