Ahora se ofertan novedades en artículos patrios

Por Flor Martínez

Septiembre 06, 2025 03:00 a.m.
A
Comerciantes dedicados a la venta de artículos patrios en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, reportaron que, hasta el momento, han tenido buena respuesta de la población que se ha acercado a adquirir diversos productos alusivos a las fiestas de septiembre.

Entre los artículos con mayor demanda destacan, las banderas en distintos tamaños: desde las pequeñas para escritorio, hasta las que se colocan en viviendas y vehículos, estas últimas, con mayor aceptación. Sus precios van de los 50 a los 300 pesos.

También han tenido buena aceptación los peluches y figuras colgantes que este año, ofrecen diseños creativos como chiles, sombreros, tunas y nopales, con costos que oscilan entre los 60 y 180 pesos. Otros productos con buena rotación, son los tamborcitos infantiles y los banderines para pintar el rostro, por su bajo costo.

Para los próximos días, los comerciantes esperan un repunte en la venta de vestimenta tradicional para niños y niñas, pues muchos padres, ya han preguntado por los precios ante la cercanía de las celebraciones del 16 de septiembre, fecha en que es común que los pequeños participen en desfiles o actividades escolares con trajes típicos.

“Ya hemos estado vendiendo varios productos; se podría decir que vamos bien, pero aún falta llegar al 15 de septiembre. Para esas fechas, esperamos más movimiento, sobre todo en los trajecitos para los niños y niñas, que son de lo más solicitado”, señalaron los vendedores.

