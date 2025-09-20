logo pulso
Alarma sísmica sorprendió a usuarios de IOS y Android

Por Martín Rodríguez

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
Alarma sísmica sorprendió a usuarios de IOS y Android

Las alarmas sonaron puntuales a las 12 y en algunos espacios comerciales y en la industria, los trabajadores fueron informados de un simulacro de alerta que por primera vez se escuchó en la mayor parte de los teléfonos Android y iOS de la zona de cobertura del territorio de San Luis Potosí.

En los comercios, lo único disruptivo fue la alarma de los teléfonos celulares que se encendieron de inmediato y en algunos casos provocaron una alarma poco usual. Aunque los teléfonos celulares se encuentren en silencio, finalmente los teléfonos con sistema Android o iOS de sistemas operativos recientes, recibieron la señal y la advertencia de que solo se trata de un simulacro. 

En el caso de BMW, no planearon un simulacro como tal, pero sí se les advirtió a los trabajadores que habría una señal de alarma.

En algunas empresas de la Zona Industrial, lo único que planearon fue un simulacro con puntos de reunión en exteriores de las naves, para contar los minutos de reacción y evaluar la capacidad de evacuación.

Lo mismo ocurrió con algunos comercios. Los propietarios de tienditas programaron algunos simulacros de desalojo, con la hipótesis del sismo de 8.1 grados en escala de Richter.

