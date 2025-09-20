Con éxito realizan simulacro en CREE

Como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), realizó este viernes al mediodía dicho ejercicio en las instalaciones del Centro de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

En punto de las 12:00 horas inició la hipótesis de un sismo de magnitud 8.1, con la colaboración de las personas usuarias, personal de la institución y las brigadas de Protección Civil encargadas de la evacuación.

Poco a poco salieron al punto de reunión las personas que se encontraban al interior del complejo, sin embargo, algunos niños autistas se pusieron nerviosos al escuchar el llamado para evacuar.

De manera simultánea, otras edificios públicos y privados también llevaron a cabo simulacros con la finalidad de concientizar la importancia de la prevención. Por ejemplo, en los hospitales del IMSS y en oficinas federales del ISSSTE y del Infonavit. A esa hora todos los celulares recibieron un mensaje del Gobierno Federal como parte del Sistema Nacional de Alertas.

En el mejor de los casos, la ciudadanía decidió participar en algún ejercicio que se desarrollaba cerca de su ubicación, sin embargo, algunas personas los tomó por sorpresa, incluso llegaron a pensar que se trataba de un virus.