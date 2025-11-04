Alcalde de Huehuetlán, único con custodia de GN

En la actualidad, solo Ramón Martínez Avitud, alcalde de Huehuetlán, es el único edil de los 59 municipios de la entidad que cuenta con custodia policial, informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

La información surgió en el contexto del reciente asesinato del presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Alberto Manzo Rodríguez durante un evento público y perpetrado por varios sicarios.

Torres Sánchez matizó que la protección está a cargo de los elementos de la Guardia Nacional (GN), cuya medida fue solicitada por el presidente municipal durante el proceso electoral 2024 y se mantiene hasta el momento. El funcionario estatal refirió que, aunque no existen más autoridades municipales con vigilancia especial, el Gobierno del Estado monitorea las condiciones de seguridad de todos las y los presidentes municipales, a fin de descartar riesgos a su integridad física.

Asimismo, presumió que San Luis Potosí vive en tranquilidad y paz, y no padece de problemáticas de inseguridad como el estado de Michoacán. “Aquí se trabaja mucho en la prevención”, añadió.

