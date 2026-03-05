logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Fotogalería

RODRIGO RIVERO LAKE EXPONE “EL VALOR DE LOS OBJETOS”

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Alcalde de SL recibe premio internacional por Ecología Táctica

Por cuarta ocasión recibe la presea a la Trayectoria en la Gestión de Residuos

Por Redacción

Marzo 05, 2026 03:00 a.m.
A
Alcalde de SL recibe premio internacional por Ecología Táctica

San Luis Capital recibió por cuarta ocasión el Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos, galardón entregado por la International Solid Waste Association (ISWA) en el marco del Congreso Internacional de Residuos celebrado en el Centro CitiBanamex de la Ciudad de México, ahora por los resultados del programa municipal “Ecología Táctica”.

Al recibir el reconocimiento, el alcalde Enrique Galindo Ceballos destacó que este premio es reflejo de una política ambiental integral que no solo fortalece la recolección y disposición adecuada de los desechos, sino que también apuesta por la recuperación del espacio público en beneficio directo de las familias potosinas.

El Presidente Municipal subrayó que los avances alcanzados han sido posibles gracias a la alianza estratégica con Red Ambiental, empresa con la que se ha consolidado un modelo de gestión eficiente para atender tiraderos clandestinos y puntos críticos de acumulación de residuos en la ciudad.

“Ecología Táctica”, explicó el Alcalde, es un programa de rescate del espacio que permite intervenir sitios que durante años fueron utilizados como basureros ilegales, sanearlos y transformarlos en espacios sociales para la convivencia comunitaria. Con ello, añadió, se generan mejores condiciones de salud, se eliminan focos de infección y se dignifican colonias y barrios de la Capital.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El Premio a la Trayectoria en la Gestión de Residuos destaca proyectos, infraestructura y políticas públicas que impulsan una gestión moderna y sostenible de los desechos, consolidando a San Luis Potosí como una de las ciudades con mayor avance en materia ambiental y de recuperación del espacio público en beneficio de sus comunidades.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis
Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

Serán sancionados ediles que incumplan con salario de polis

SLP

Rolando Morales

Avanza la licitación de bienes municipales
Avanza la licitación de bienes municipales

Avanza la licitación de bienes municipales

SLP

Martín Rodríguez

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP
Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

Avanza nuevo protocolo contra la violencia de género en la UASLP

SLP

Ana Paula Vázquez

La Universidad aún enfrenta desafíos para lograr campus libres de violencia, reconoce el rector

Entregan medicinas gratuitas en Soledad
Entregan medicinas gratuitas en Soledad

Entregan medicinas gratuitas en Soledad

SLP

Leonel Mora