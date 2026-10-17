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Alcalde Galindo da la bienvenida a la contienda a Gallardo

Pide no mezclar gobierno y campaña

Por Rolando Morales

Octubre 17, 2026 03:00 a.m.
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Alcalde Galindo da la bienvenida a la contienda a Gallardo
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      El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, dio la bienvenida al gobernador Ricardo Gallardo Cardona a la contienda electoral de 2027, luego de que confirmara su intención de participar en el proceso, sin embargo, cuestionó quién quedará al frente del Gobierno del Estado durante el último año de la administración y pidió evitar que los recursos públicos se utilicen con fines electorales.

         "Él tiene derecho y bienvenido a la contienda electoral", expresó Galindo, quien sostuvo que la principal preocupación no debe centrarse en cuándo solicitará licencia el mandatario estatal, sino en quién asumirá la responsabilidad de conducir el gobierno. También pidió a Gallardo y a su equipo no mezclar el ejercicio del presupuesto estatal con las campañas o los posicionamientos políticos.

         El edil insistió en que los recursos estatales pertenecen a la ciudadanía y deben mantenerse al margen de los intereses electorales. "La responsabilidad es no mezclar al gobierno con los intereses electorales", señaló, al reiterar que espera encontrarse con el gobernador en la contienda de 2027, pero antes consideró necesario conocer quién dará continuidad a la administración estatal.

        Incluso, Galindo planteó la posibilidad de que el eventual relevo pudiera estar relacionado con los perfiles que se promueven para la candidatura a la gubernatura, "si están promoviendo al Secretario de Gobierno (J. Guadalupe Torres) para candidato a gobernador, ¿él podría quedarse o ya no se quedaría él? Estoy tratando de descifrar quién va a dar continuidad al gobierno el ultimo año". 

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      Sobre el perfil de quien sustituya a Gallardo, el alcalde consideró que deberá garantizar la continuidad del gobierno estatal y actuar con imparcialidad durante el proceso electoral. 

          Señaló que tendrá la responsabilidad política y jurídica de conducir los comicios de 2027 sin intervenir ni favorecer a alguna fuerza política, por lo que, afirmó, deberá ser una persona "muy legitimada" y capaz de respetar la contienda sin utilizar el aparato gubernamental para influir en sus resultados.

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