Alerta CEPC por falsos inspectores en empresas y domicilios

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En las últimas semanas, se ha identificado que supuestos inspectores pretenden realizar revisiones en empresas y domicilios, alertó Nadia Esmeralda Ochoa Limón, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Subrayó que los defraudadores alegan que previo a la inspección de las instalaciones, se deberá concertar una reunión para evitar la imposición de multas y conocer los detalles de la diligencia.

"No dejarse engañar por estas llamadas falsas que no somos nosotros, ni están llamando en mi representación (...) precisamente son los mismos ciudadanos los que nos hacen estos reportes. De hecho, unos sí llama y preguntan si realmente vamos a ir a inspeccionarlos, y aquí la respuesta es que no", expuso.

Ante este tipo de situaciones delictivas, la coordinadora estatal recomendó a la población en general, empresarios, comerciantes y todos aquellos sujetos de una revisión en materia de protección civil, comunicarse al teléfono oficial 44 48 14 30 28, a fin de despejar dudas y aclaraciones.

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"Aquí el mensaje es a la ciudadanía en general, también a los empresarios y a todos los dueños de los inmuebles que nosotros hacemos este tipo de inspecciones", remató la funcionaria estatal.