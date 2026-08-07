Alcaldes, primeros que pueden detectar huachicoleo: CBM

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El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, afirmó que el operativo contra el huachicol en la comunidad de Laguna de San Vicente, Villa de Reyes, fortalece la seguridad, corta redes criminales y brinda certeza para atraer inversiones, por lo que se debe mantener la coordinación entre municipios, estado y federación, así como abordar el tema en el Consejo de Seguridad.

Las y los presidentes municipales deben estar atentos a los movimientos que se registran en sus localidades, porque la seguridad nacional es responsabilidad de todos, de tal manera que es un tema que se debe analizar de manera conjunta en la reunión del Consejo que se llevará a cabo este mes, dijo el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

Badillo Moreno señaló que también el Gobierno del Estado le ha dado seguimiento puntual a este tema, sin dejar de lado que las y los presidentes municipales deben hacer la parte que les corresponde, ya que "son ellos quienes se pueden dar cuenta de primera mano de los movimientos irregulares que se llevan a cabo en sus demarcaciones y tienen la responsabilidad de denunciarlo".

Manifestó que el trabajo de inteligencia e investigación es relevante para cortar estas redes criminales, por lo que la coordinación a través del gobierno del estado seguirá siendo fundamental para atender la problemática que ocurre en cada lugar, "tenemos que reconocer las acciones que se han llevado a cabo en San Luis Potosí".

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