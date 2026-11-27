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Que el Ayuntamiento de la capital no quede nuevamente en manos de grupos vinculados al PRI, ahora a través del Partido Verde, fue el posicionamiento que plantearon tres aspirantes de Morena a la alcaldía rumbo a 2027.

Cuauhtli Badillo Moreno, Carlos Arreola Mallol y Emilio Rosas Montiel defendieron que el gobierno capitalino debe ser encabezado por un perfil de su partido y no por quienes, señalaron, representan a los grupos políticos que han gobernado tradicionalmente la entidad.

Durante una reunión posterior, los morenistas advirtieron que sería un riesgo que perfiles priistas lleguen al Ayuntamiento mediante el Partido Verde. Sostuvieron que Morena no obtuvo el respaldo popular para devolver el poder a los mismos grupos económicos y políticos de siempre.

Los legisladores coincidieron en que uno de sus objetivos es desplazar al PRI del gobierno capitalino, al que identificaron como uno de los últimos espacios de poder que conserva ese partido.

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Los tres diputados están inscritos en el proceso interno para encabezar la Coordinación Municipal de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional. Aseguraron que cumplieron con los requisitos de la convocatoria y consideraron que no habrá sorpresas en la selección, pues quienes tenían interés en participar debieron registrarse y atender las disposiciones establecidas.

"Hoy vemos que otros partidos quieren darle el poder a los que han gobernado siempre, a los prianistas metidos en el Verde y eso es un riesgo para nosotros, nosotros sostenemos que somos parte de un relevo generacional en todo el país, hay nuevos cuadros de Morena y no vamos a esperar a tener 60 o 70 años para gobernar", comentaron.

Aunque reconocieron que existen otros perfiles interesados en la capital, entre ellos el diputado federal Gabino Morales Mendoza, afirmaron que Morena cuenta con cuadros propios para competir.

Los tres defendieron su participación como parte de un relevo generacional y rechazaron que su edad implique falta de experiencia.

Los aspirantes anunciaron que buscarán una segunda reunión para formalizar un acuerdo de unidad y se dijeron abiertos a participar en foros públicos para presentar propuestas. Aseguraron que respetarán el resultado de la encuesta y respaldarán a quien resulte ganador, aunque insistieron en que el proyecto de Morena debe prevalecer en la capital.