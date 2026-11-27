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La tipificación del transfeminicidio en San Luis Potosí quedó fuera de la propuesta de reforma al Código Penal estatal, luego de que la Comisión Primera de Justicia dictaminó en sentido negativo la iniciativa que buscaba sancionar los asesinatos de mujeres trans motivados por prejuicios relacionados con su identidad o expresión de género.

El argumento fue que el Congreso local carece de facultades constitucionales para crear este delito.

La iniciativa fue presentada en junio de 2026 por el diputado, Marco Gama Basarte, quien propuso adicionar el artículo 135 TER. El dictamen sostiene que la reforma constitucional del 6 de mayo de 2026 otorgó al Congreso de la Unión la facultad de establecer los tipos penales y las sanciones en materia de feminicidio, por lo que las legislaturas estatales no pueden crear nuevas figuras delictivas en ese ámbito.

Como argumento adicional, la comisión señaló que el artículo 144 del Código Penal estatal ya contempla el odio como calificativa del homicidio y las lesiones, incluidos los motivos relacionados con la identidad de género.

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También consideró que las disposiciones locales actuales permanecerán vigentes hasta la entrada en vigor de la ley general, pero que esto no permite incorporar nuevos delitos. El dictamen plantea que el Congreso estatal presente propuestas ante el Legislativo federal.

EL CASO MICHELLE RODRÍGUEZ

En San Luis Potosí, el transfeminicidio de Michelle Rodríguez continúa sin una sentencia definitiva. La adolescente tenía 17 años cuando fue asesinada el 19 de julio de 2019. En diciembre de 2022, las personas responsables recibieron una condena de 40 años de prisión, en una resolución que incorporó por primera vez en el estado el agravante de odio en un caso de violencia contra una persona trans. La sentencia fue impugnada y el procedimiento tuvo que reponerse desde la etapa de juicio oral.

La madre y hermana de Michelle tendrán que enfrentar nuevamente las audiencias para buscar una resolución judicial definitiva. La reposición del procedimiento las obliga a volver a participar en un proceso por el asesinato ocurrido hace siete años, cuya sentencia de 40 años de prisión no quedó firme tras ser impugnada.