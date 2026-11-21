"Con el Verde nada", reiteran en Morena
Elí Cervantes insistió en que lucharán en contra de un proyecto privatizador del "PRIAN" y "el de una familia"
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Ciudad Valles.- "Con el Verde nada", dijo el coordinador de Defensa de la Cuarta Transformación en el Estado, Elí César Cervantes, junto a la presidenta de Morena en el estado, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez e insistieron en que la administración estatal no es una "herencia familiar".
En gira por la Huasteca, la presidenta de Morena dejó en claro que su partido le prodiga todo el apoyo a Elí Cervantes y que el trabajo político lo hacen con la gente, para rematar que respecto a una suposición de que el Verde y Morena pudieran hacer coalición.
Cervantes suscribió que no habrá alianza con el partido en el Gobierno y que si llegasen a hacer alguna alianza sería con el Partido del Trabajo y el Partido Nueva Alianza.
Elí Cervantes agregó que para el 2027 hay tres proyectos que quieren la Gubernatura: el de la Transformación, que representa él; el del PRIAN, que es privatizador y el proyecto "de una familia", concluyó.
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