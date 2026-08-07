Alerta Interapas sobre personal de falsa identidad

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Personas que se hacen pasar por trabajadores de Interapas han comenzado a utilizar el nombre del organismo para intentar ingresar a domicilios o solicitar algún tipo de apoyo a usuarios, situación que ya fue detectada por la institución y que encendió una alerta entre la población.

El organismo pidió a los usuarios no permitir el acceso a sus viviendas a supuestos trabajadores cuya identidad o motivo de visita no pueda ser comprobado, ante el riesgo de que la fachada de personal operativo sea utilizada para cometer algún ilícito.

La advertencia cobra relevancia debido a que Interapas maneja información personal de sus usuarios, entre ella domicilios, teléfonos, CURP, RFC y datos de identificación, de acuerdo con su propio aviso de privacidad. La institución establece que estos datos son utilizados para trámites relacionados con la prestación del servicio, facturación y cobranza.

El organismo no informó cuántos casos de este tipo han sido detectados ni precisó las colonias donde se habrían presentado los intentos de fraude. Tampoco detalló si alguno de los hechos ya fue denunciado ante las autoridades.

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Interapas llamó a la población a mantenerse alerta ante personas que lleguen a sus domicilios a nombre del organismo y pretendan ingresar, obtener información o solicitar algún apoyo. Ante cualquier situación que resulte sospechosa, recomendó reportarla de inmediato para evitar que otros usuarios puedan ser víctimas.