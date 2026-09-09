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Alerta la GCM sobre llamadas fraudulentas

Se trata de estafas laborales, una situación que se ha extendido por todo el país

Por Leonel Mora

Septiembre 09, 2026 03:00 a.m.
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Alerta la GCM sobre llamadas fraudulentas
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      La Guardia Civil de Villa de Pozos, alertó a la población ante el aumento de mensajes y llamadas que prometen ingresos demasiado atractivos "por tareas simples", una modalidad delictiva que suele ser la puerta de entrada a extorsiones y fraudes. La corporación recomendó no responder a números desconocidos ni interactuar con mensajes sospechosos y, en su lugar, denunciar de manera anónima al número 089.

      El problema no es menor, pues en México, las estafas laborales se han vuelto un fenómeno extendido. De acuerdo con una encuesta de Indeed, plataforma global de empleo, 69 por ciento de los trabajadores mexicanos se han vuelto más cautelosos tras encontrarse con ofertas fraudulentas. La Policía Cibernética reportó que, en 2025, este tipo de estafas se detectaron principalmente en redes sociales, sitios web y mensajería SMS o correo electrónico.

      La extorsión también muestra una tendencia al alza: en el primer semestre de 2026 se registraron 6 mil 562 víctimas, un incremento de 9.17 por ciento respecto al mismo periodo de 2025, la cifra más alta en 11 años. Además, 7 de cada 10 extorsiones se realizan a distancia, mediante llamadas, redes sociales o internet, lo que coincide con el tipo de mensajes que hoy circulan en Villa de Pozos.

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