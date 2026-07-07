Alertan por aumento de accidentes en vacaciones

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No dejar solos a los menores de edad, en especial a los más pequeños, es la principal medida para prevenir accidentes durante el periodo vacacional, advirtió el director de Protección Civil Municipal de Soledad, Martín Bravo Galicia.

De acuerdo con el funcionario, la mayoría de los incidentes ocurren dentro del hogar por descuidos o exceso de confianza de los adultos.

En ese sentido, explicó que, durante las vacaciones, niñas y niños pasan más tiempo en casa, por lo que aumenta la posibilidad de que se expongan a situaciones de riesgo si no cuentan con la supervisión de un adulto. En ese sentido, insistió en que los menores nunca deben permanecer solos, aun cuando se encuentren dormidos o aparentemente seguros.

Entre las recomendaciones emitidas, destacó mantener a los niños alejados de la cocina mientras se preparan alimentos, ya que es uno de los espacios donde con mayor frecuencia se presentan quemaduras y otros accidentes domésticos.

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Además, pidió cubrir adecuadamente los contactos e interruptores eléctricos con tapones de seguridad o cinta adhesiva para evitar que los menores introduzcan objetos o tengan contacto con la corriente eléctrica.

Señaló que los niños pequeños suelen explorar su entorno y manipular objetos por curiosidad, por lo que es importante mantener fuera de su alcance cualquier instalación o aparato que pueda representar un riesgo.

También recomendó verificar las condiciones de las conexiones eléctricas dentro del hogar y eliminar cualquier situación que pudiera provocar un accidente.

Como ejemplo de la importancia de mantener una supervisión constante, recordó un incidente ocurrido la semana pasada, cuando un menor que se encontraba dormido despertó alterado y quedó en una situación de riesgo. En ese caso fue necesaria la intervención de la Guardia Municipal para auxiliar al niño y resguardarlo mientras arribaban los cuerpos de emergencia.

De igual forma, informó que durante este periodo vacacional personal de la dependencia realizará recorridos por la mayoría de los campamentos de verano instalados en el municipio. En esos espacios se ofrecerán recomendaciones de seguridad, además de pláticas y actividades prácticas dirigidas a niñas y niños, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención desde edades tempranas.