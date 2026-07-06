Policías retirados recibirán aumento y retroactivo a partir del 25 de julio

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Los elementos policiales en retiro recibirán, a partir del próximo 25 de julio, el incremento salarial y el pago retroactivo correspondiente al mes de junio, de acuerdo con la Dirección de Pensiones.

La dependencia realizará los ajustes administrativos necesarios para incorporar el aumento a las percepciones de los policías jubilados.

Según la información oficial, el pago se aplicará tras un proceso de revisión y seguimiento por parte de las áreas competentes, en el que se confirmó la procedencia del ajuste y su viabilidad financiera.

El beneficio incluirá tanto el incremento salarial como el retroactivo pendiente, y será cubierto en las percepciones programadas para el 25 de julio.

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Pensiones precisó que la aplicación se llevará a cabo conforme a los procedimientos administrativos establecidos y de manera independiente a la situación del personal policial en activo.